Kasımpaşa Eyüp Aydın İle Sözleşme İmzaladı

Kasımpaşa, transfer döneminde hamlelerine devam ediyor

Trendyol Süper Lig kulüplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde Eyüp Aydın ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Eyüp Aydın, Kemerburgaz Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Eyüp’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

EYÜP AIDYN’IN PASTA KARIŞIK İSTATİSTİKLERİ

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Samsunspor’da 6 lig maçında görev aldı.