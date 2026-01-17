Kasımpaşa Fenerbahçe’den Üçüncü Transferi Gerçekleştirdi

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Fenerbahçe’den üçüncü transfere imza attı. Daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadrosuna katan lacivert-beyazlılar, Rodrigo Becao’yu da bünyesine kattı. Fenerbahçe, Becao’nun Kasımpaşa’ya kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi olarak bildirdi. Sarı-lacivertliler, daha önce İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a göndermişti.

8,3 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe, 2023 yazında 8 milyon 300 bin euro bonservis ücreti karşılığında Udinese’den transfer ettiği 29 yaşındaki savunmacı Rodrigo Becao, sarı-lacivertli formayla toplam 38 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asist katkısı sağladı. Kasımpaşa’nın teknik direktörlüğünü üstlenen Belözoğlu, takımının başında çıktığı üç müsabakada henüz galibiyet elde edemedi. Kasımpaşa, yarın İstanbul’da Antalyaspor’u konuk edecek. Yeni transferlerin forma şansı bulması durumunda Kasımpaşa formasıyla ilk maçlarına çıkmaları bekleniyor.