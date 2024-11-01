“Kasımpaşa Maçında Dikkatli Oynayın”

KASIMPAŞA MAÇININ ÖNEMİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray’a kaybettikleri derbiden sonra G.Saray’ın ‘bay’ geçtiği haftada puan farkını kapatmak için Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmada galip gelmeleri gerektiğini vurguladı. Hollandalı teknik adam, oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda önemli uyarılarda bulundu.

KASIMPAŞA’NIN OYNADIĞI FUTBOL

Van Bronckhorst, Kasımpaşa’nın futbol anlayışının açık olduğunu ifade etti. “Kasımpaşa futbolu açık oynayan ekip. Alanyaspor ve Samsunspor maçlarında çok değişik bir görüntü verdiler. Büyük maçlarda çok etkili oynuyorlar.” dedi. Ayrıca, Kasımpaşa’nın kanatları ve orta sahadaki pres oyunuyla rakibi zor durumda bıraktığını belirtti. Bu sebeple takımı, Kasımpaşa’ya karşı uygun bir strateji ile ve sistemden ödün vermeden oynaması gerektiğini söyledi.