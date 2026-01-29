Kasımpaşa’nın Transfer Hamlesi: Jim Allevinah Renklerine Katıldı

kasimpasa-nin-transfer-hamlesi-jim-allevinah-renklerine-katildi

Ara transfer döneminde kadrosunu Rodrigo Becao, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’la güçlendiren Kasımpaşa, yeni bir transfere daha imza attı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlı kulüp, Fransa Ligue 1 takımlarından Angers’te forma giyen Gabonlu sağ kanat oyuncusu Jim Allevinah’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

YENİ TRANSFERİN ETKİSİ

Yürütülen transfer çalışmaları kapsamında, Kasımpaşa’nın büyük bir adım attığı ifade ediliyor. Özellikle Emre Belözoğlu’nun takım içindeki taze güç ihtiyacını gidermek için yaptığı bu transferin, takımın oyun dinamiklerini artırması bekleniyor. Allevinah’ın ligdeki performansı, Kasımpaşa’nın üst sıralar için mücadele etmesine katkıda bulunabilir.

GELECEK PLANLAMASI

Kasımpaşa, bu transferle birlikte kadro derinliğini artırarak sezon hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Jim Allevinah’ın takıma katılmasıyla birlikte, teknik ekip bu oyuncunun yeteneklerini ve tecrübesini değerlendirerek, daha zorlu maçlarda takıma avantaj sağlamayı hedefliyor.

