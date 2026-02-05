Kasımpaşa’nın Yeni Sahibi Kazancı Holding Oldu

kasimpasa-nin-yeni-sahibi-kazanci-holding-oldu

Kasımpaşa, kötü günler geçirdiği Süper Lig’de önemli bir gelişme yaşadı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim kayyumluğundan kurtuldu.

KULÜBÜN YENİ SAHİBİ KAZANCI HOLDİNG

Kasımpaşa, Can Holding soruşturması çerçevesinde TMSF’ye devredilmişti. Dilek Güngör’ün duyurduğu bilgilere göre; kulüp, TMSF denetim kayyumuluğundan ayrılarak yönetimini değiştirdi. Bu değişiklikle birlikte, kulübün hisseleri iş insanı Cemil Kazancı’nın liderliğindeki Kazancı Holding’e geçti.

KAZANCI HOLDİNG KULÜBÜ DEVRALDI

Dilek Güngör, yaptığı paylaşımda, “TMSF’nin denetim kayyumluğundaki Kasımpaşa’yı Kazancı Holding aldı. Başkanlık koltuğuna Davut Dişli oturacak.” şeklinde bilgi verdi.

Satışın ardından, kulüp başkanlığına getirilen Sakaryalı iş adamı Davut Dişli’nin spor camiasında Fenerbahçe kulübünde yöneticilik deneyimine sahip olduğu kaydedildi.

