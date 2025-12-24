Kasko Sigortasının Önemi ve Kapsamı Hakkında Bilgiler

Günümüzde yükselen araç fiyatları ve trafik sıkışıklığı, kasko sigortası ve trafik sigortasını artık bir zorunluluk haline getirmiştir. Trafik sigortası yasal bir zorunluluk olduğundan bilinirliği yüksekken, “Kasko sigortası neleri karşılar?” sorusu birçok sürücünün aklını meşgul etmektedir. Aracınızın değerini koruyabilmek ve beklenmedik masraflardan kaçınabilmek için kasko sigortasının kapsamını iyi anlamak büyük önem taşımaktadır.

KASKO SİGORTASI NEDİR VE TEMEL KAPSAMI

Kasko; aracınızın yanması, çalınması veya kaza nedeniyle uğrayacağı maddi zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta seçeneğidir. Zorunlu trafik sigortası yalnızca karşı tarafın zararlarını telafi ederken, kasko sigortası sizin aracınızdaki hasarları poliçe kapsamında karşılar. Ayrıca, olası bir kaza durumunda anlaşmalı servislerde ücretsiz onarım imkânı sunarak bütçenizi koruma avantajı sağlar.

KASKO TEMİNLERİ NELERDİR?

Kasko poliçeleri, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir, ancak genel hatlarıyla aşağıdaki ana teminatları içerir: Hasarsızlık koruma, eskime payı düşmeme, ikame araç, cam kırılması, ferdi kaza teminatı, yol yardım hizmeti ve mini onarım gibi ek hizmetler de poliçenizle birlikte sunulabilir. İhtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi seçebilmek için online kasko teklifi alırken teminat detaylarını dikkatlice incelemeniz faydalı olacaktır.

KASKO NEDEN ÖNEMLİDİR VE NEDEN YAPTIRMALISINIZ?

Araç fiyatları göz önüne alındığında, kasko sigortası artık bir lüks değil, gerçek bir ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir. Trafik sigortası yalnızca karşı tarafta meydana gelen zararları karşılayabilirken, kasko sigortası aracınızı koruma imkanı sunar. Her iki sigortanın bir arada bulunması, daha kapsamlı bir güvenlik sağlar. Kasko sigortası; ayrıca yol yardım, ikame araç ve mini onarım gibi ek hizmetlerle de yaşamınızı kolaylaştırmaktadır. Özellikle yeni ve değerli araçlara sahip olanlar için kasko yaptırmak, akıllıca bir tercih olarak öne çıkmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR