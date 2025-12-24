Rezan Epözdemir’in MASAK Raporunda Şok İddialar

rezan-epozdemir-in-masak-raporunda-sok-iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan talep doğrultusunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu” dikkatleri avukat Rezan Epözdemir ve çevresinin mali faaliyetlerine çekti. Rapor, Varlık Barışı çerçevesinde sisteme sokulan milyonlarca dolar, yüksek miktardaki nakit işlemleri, gayrimenkul alım-satımları, para transferleri ve lüks araç ticaretine dair işlemleri incelemeye aldı. Bu işlemlerin beyan edilen gelirlerle ne denli uyumlu olduğu ve muhtemel mal varlığı gizleme yöntemleri detaylı bir şekilde irdelendi.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN İDDİALAR

Gerçek Gündem’den alınan habere göre, MASAK raporunda belirtilen bilgilere göre, Rezan Epözdemir’in 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden faydalandığı ifade edildi. Bu düzenleme çerçevesinde, 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) tutarında bir miktarın bankacılık sistemine dahil edildiği aktarıldı. Söz konusu raporda, bu tutara dair bir nakit beyan formu ya da paranın yurtdışından transfer edildiğine dair bir kaydın bulunmadığı ancak bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği vurgulandı.

UYUMLULUĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

MASAK, Epözdemir’in daha önceki yıllara ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde, özellikle 2021 yılı öncesinde bu tutarlarla uyumlu yüksek gelir beyanlarının yer almadığına dikkat çekerek, beyan edilen varlık ile toplam hasılat arasında bir uyumsuzluk tespit ettiğini bildirdi.

