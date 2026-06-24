Kaspi.kz, Rabobank AŞ Satın Alımına BDDK Onayı Aldı

Kaspi.kz, geçen yıl Hepsiburada’yı satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan Kazakistan merkezli şirket, Rabobank AŞ’yi satın alma işlemi için BDDK onayı aldı. Satışın mutat koşulların yerine getirilmesinin ardından temmuzda tamamlanması bekleniyor. Şirket bu adımla Türkiye’deki büyüme yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.

BDDK ONAYI SATIN ALMA SÜRECİNİ HIZLANDIRDI

Kaspi.kz Üst Yöneticisi ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, konuya ilişkin açıklama yaptı. Lomtadze, Türkiye’deki Rabobank AŞ satın alımı için BDDK onayı aldıklarını belirtti. Bu durumu önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdi. Süreçte yapıcı tutum sergileyen BDDK’ye ve ilgili tüm otoritelere teşekkür etti. Türkiye’nin büyük ve dijitalleşen nüfusuyla dinamik bir ülke olduğunu vurguladı. Yerel girişimcilere ve finansal kuruluşlara saygı duyduklarını ifade etti. Satın alma tamamlandıktan sonra ödemeler, e-ticaret ve fintek alanındaki deneyimlerini hizmete sunacaklarını söyledi. Lomtadze, önümüzdeki fırsatlar için heyecanlı olduklarını da sözlerine ekledi.