Kastamonu’da Kene Yapıştı İstanbul’da Hayatını Kaybetti

İstanbul’da KENELİ HASTALIK TEŞHİSİ

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan Büşra Sevim, bir akrabasının cenaze törenine katılmak için Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Koçcuğaz köyüne gitti. Cenaze işlemlerinin ardından İstanbul’a dönen Sevim, köyde vücuduna kene yapıştığını fark etti.

Yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerle karşılaşan Sevim, İstanbul’a dönüş yaptıktan sonra hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan Büşra Sevim, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Sevim’in kurtarılamadığı bildirildi.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Büşra Sevim’in cenazesinin, memleketi Kastamonu’nun Koçcuğaz köyüne getirildiği öğrenildi. Cenaze, sabah saatlerinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

