Kastamonu’da Motosiklet Kazasında İki Genç Yaralandı

kastamonu-da-motosiklet-kazasinda-iki-genc-yaralandi

KAZA CIDE İLÇESİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, T.G. (14) yönetimindeki 37 ADL 563 plakalı motosiklet ile B.E. (16) idaresindeki 37 ACM 403 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Çarpışma sonucunda her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından T.G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

