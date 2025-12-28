Kastamonu’da Otomobil Tıra Saplandı: Bir Ölü İki Yaralı

kastamonu-da-otomobil-tira-saplandi-bir-olu-iki-yarali

Kastamonu-Ankara karayolunun Budamış Mahallesi bölgesindeki kavşakta meydana gelen kazada, İlhan Ç. yönetimindeki otomobil, tali yola dönüş yapmakta olan A.H. idaresindeki tomruk yüklü tırın dorsesine çarptı.

ARAÇ TIRA OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın şiddetiyle otomobil dorsenin altında kaldı ve içinde bulunanlar sıkıştı. Olayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki sıkışan yolcuları kurtarabilmek için büyük bir çaba sarf etti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Uzun süren çalışmalar sonucunda, sürücü İlhan Ç. ve arka koltukta bulunan Yusuf Ali G. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak, Mehmet Ali Furat’ın (37) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.