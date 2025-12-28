Kastamonu’da Otomobil Tıra Saplandı: Bir Ölü İki Yaralı

Kastamonu-Ankara karayolunun Budamış Mahallesi bölgesindeki kavşakta meydana gelen kazada, İlhan Ç. yönetimindeki otomobil, tali yola dönüş yapmakta olan A.H. idaresindeki tomruk yüklü tırın dorsesine çarptı.

ARAÇ TIRA OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın şiddetiyle otomobil dorsenin altında kaldı ve içinde bulunanlar sıkıştı. Olayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki sıkışan yolcuları kurtarabilmek için büyük bir çaba sarf etti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Uzun süren çalışmalar sonucunda, sürücü İlhan Ç. ve arka koltukta bulunan Yusuf Ali G. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak, Mehmet Ali Furat’ın (37) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.