Noa Lang’dan Juventus Açıklamaları Geldi

noa-lang-dan-juventus-aciklamalari-geldi

Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri Juventus’un güçlü bir takım olduğunu ifade etti. Hollandalı oyuncu, Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde basın toplantısı düzenledi.

TAKIMA KATILMA SÜRECİ

Lang, yeni takımıyla sadece bir kez antrenman yaptığını belirterek, “Takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım. Bileğimde küçük bir problem var. İleride daha iyisini yapacağım.” açıklamasında bulundu.

GELECEK MAÇLAR İÇİN HEYECANLI

Transfer süreci hakkında bilgi veren Lang, “Galatasaray’a gelmeden önce İstanbul’da yaşamıştım. Galatasaray’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle bir kulübe gelmekten onur duyarsınız. 2-3 hafta önce direkt kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Dört gözle önümüzdeki maçları bekliyorum.” dedi.

BÜYÜK OYUNCULARLA YARIŞMA

Kanat rotasyonunda önemli isimlerle forma mücadelesi verecek olmasını değerlendiren Lang, “Yarışmak iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda olması gereken budur. Çok büyük oyuncularımız var. Ben de o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım.” şeklinde konuştu.

JUVENTUS HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Lang, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off’undaki rakibi Juventus ile ilgili olarak, “Juventus, çok güçlü bir takım. Napoli’de forma giyerken 2-3 ay önce onlara karşı kazanmıştım. Geçen sene Avrupa’da PSV’de forma giyerken, onları yenerek elemiştik. Umarım Galatasaray ile de onları eleriz. Sahanın atmosferi bugün güzeldi. Juventus’a karşı atmosfer daha iyi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

TOPLANTINI TÜRKÇE SONUÇLANDIRDI

Lang, sözlerini Türkçe olarak “Teşekkür ederim, iyi akşamlar.” diyerek sonlandırdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Soğuk Hava Dalgası ve Yağış Beklentisi

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ile İstanbul ve Trakya'da sıcaklık 2 dereceye düşecek. Kuvvetli yağışlar karla karışık yağmura dönüşecek.
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 2025-2026 Eğitim Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı ikinci dönemini ve tatil tarihlerini duyurdu. Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleşiyor, okullar ise 26 Haziran'da kapanacak.
Gündem

Pentagon İran’a Saldırı İçin Hazırlık Sürecinde

ABD ordusunun, İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya karşı savunma yeteneklerinin yetersiz olduğu belirtildi. İran ise nükleer anlaşma konusundaki olumlu duruşunu yineledi.
Gündem

Icardi Geceyi Aydınlattı: Tarihe Geçen Gol

Mauro Icardi, Kayserispor'a karşı 90+4'te attığı penaltı golüyle Galatasaray tarihine adını yazdırdı, 72 golle en golcü yabancı oyuncu oldu.
Gündem

Borsa İstanbul Yeni Rekorlara İmza Atıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2023'ün başından itibaren yüzde 22,9'luk bir artışla ocak ayında önemli bir yükseliş gösterdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.