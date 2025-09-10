Katar Askeri Gücü Yeniden Gündemde!

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE YAPILAN SALDIRI

İsrail, dün Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes konusunu ele alan Hamas yetkililerinin bulunduğu bir binaya saldırı düzenledi. Saldırı sonrasında dünya genelinde sert tepkiler yükseldi ve Katar’ın askeri gücü yeniden tartışma konusu oldu.

KATAR’IN ASKERİ GÜCÜ VE KAPASİTESİ

Küçük yüzölçümüne rağmen, Katar Silahlı Kuvvetleri, enerji gelirlerini savunmaya yönlendirerek dikkat çekiyor. 2025 yılı itibarıyla Katar ordusu yaklaşık 11 bin 800 aktif personelden oluşuyor iken, yedek birlikler ve paramiliter unsurlarla bu sayı 20 bini aşıyor. Kara kuvvetleri arasında Leopard 2A7 tankları ve PzH 2000 obüsleri yer alırken, donanması 9 korvet ve 38 devriye botuyla Basra Körfezi’ndeki enerji yollarını korumaya devam ediyor.