Katar’dan Uçak Hediye Alacaklar

ABD BAŞKANI TRUMP’IN YENİ UÇAK BAHİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs’ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ı kapsayan bir Ortadoğu turuna çıkmadan önce, yeni bir iddiayla gündeme geldi. ABC News’ün aktardığı habere göre, Trump yönetimi, olasılıkla Katar kraliyet ailesinden bir “Boeing 747-8” tipi lüks jumbo jeti hediye olarak kabul etmeyi düşünüyor. Haberde, bu durumun yabancı bir hükümetten alınan “en değerli” hediye olabileceği vurgulanıyor. Bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre, bu hediye, Trump’ın Ortadoğu turu sırasında Katar’ı ziyaret ettiğinde açıklanacak.

HEDİYE JET HAKKINDA YENİ DETAYLAR

Bloomberg haber sitesinin belirttiğine göre, bu jumbo jetin “Air Force One” yani Trump’ın başkanlık uçağı olarak kullanılacağı bilgisi de gündemde. Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı, ABC News’ün konuyla ilgili yorum talebine henüz cevap vermedi, aynı zamanda Katar Büyükelçiliği de yorum istemini yanıtsız bırakmış durumda. Trump, son dönemde eskiyen Air Force One uçağını değiştirmek istiyordu. Başkan, ilk döneminde iki yeni uçak için sipariş vermiş, ancak Boeing şirketinin bu uçakları teslim ederken “kronik gecikmeler” yaşandığını bildirmişti. Boeing, en son Air Force One’ın yeni versiyonunu 2027 yılına kadar teslim etme teklifinde bulunmuştu.

DÜZENLİ UÇAK İLGİSİ

Önceden basında yer alan haberlere göre, Trump’ın şubat ayında Katar’a ait bir Boeing uçağını Florida’da incelediği ifade ediliyor. O dönemde, Trump, Boeing’den “mutlu olmadığını” belirtmiş ve yönetiminin “başka bir şey” yapmayı düşündüğünü dile getirmişti. Trump, uçağı inceledikten sonra “Gidip bir uçak satın alabiliriz” sözleriyle, bir satın alma işleminin olabileceğine işaret etti. Bu uçak, Katar kraliyet ailesinin önde gelen isimlerinden Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani tarafından kullanılıyordu. ABC’ye göre, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve Beyaz Saray avukatı David Warrington, mülkiyetin Trump’ın başkanlık kütüphanesine devredilmesi durumunda uçak bağışına “yasal olarak izin verilebileceği” yönünde bir analiz kaleme aldı.