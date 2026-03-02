NASA Artemis Programında Tarihi Değişiklikler Yapıyor

NASA, ARTEMİS PROGRAMINI GÜÇLENDİRİYOR

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Artemis programında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Uzay yarışında Çin’in hızlı ilerleyişine karşı “Daha hızlı hareket etmeli ve gecikmeleri ortadan kaldırmalıyız” diyen ajansın Başkanı Jared Isaacman, mevcut sistemin yavaşlığını eleştirerek programın Apollo dönemi felsefesine geri döneceğinin sinyallerini verdi. Yeni düzenlemelere göre, milyarlarca dolarlık bütçeye sahip Keşif Üst Kademesi ve Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin Blok IB yükseltmesi tamamen iptal edilecek. Artemis II ve Artemis III görevlerinde mevcut üst kademe kullanılacakken, Artemis IV ve sonrasındaki görevlerde ise “standartlaştırılmış” bir üst kademe sistemi devreye girecek.

ARTEMİS III GÖREVİ AY’A İNEMEYECEK

Programdaki en dikkat çekici değişiklikler arasında Artemis III görevinde yaşanan rota değişikliği yer alıyor. Daha önce Ay’a iniş yapması planlanan bu görev, artık Ay yüzeyine iniş gerçekleştirmeyecek. Bunun yerine Orion uzay aracı alçak Dünya yörüngesinde SpaceX’in Starship ya da Blue Origin’in Blue Moon iniş araçları ile kenetlenme testleri gerçekleştirecek. Ay’a ilk insanlı iniş görevi ise Artemis IV’e devredildi.

FIRLATMA SIKLIĞI ARTIRILACAK

SLS roketinin hidrojen sızıntıları ve teknik problemler nedeniyle üç buçuk yılda bir fırlatılmasının “başarı için bir formül olmadığını” belirten yetkililer, roketin standartlaştırılarak her 10 ayda bir güvenli bir şekilde fırlatılmasını hedefliyor. NASA, ticari Ay iniş araçlarının geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla SpaceX ve Blue Origin ile işbirliklerini artırmaya devam edecek.