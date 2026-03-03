Katar Ordusu İran’a Ait İki Savaş Uçağını Düşürdü

Orta Doğu’da gerginlik artıyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar devam ederken, İran da misilleme saldırılarını sürdürüyor. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in vefatı sonrasında istikrarını kaybeden İran, bölgedeki ABD üslerini hedef alırken dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı.

KATAR İRAN’A YÖNELİK HAVADA OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Uzun bir süre sesiz kalan Katar ordusu, artık savaşta aktif bir rol üstleniyor. Katar Savunma Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklamada, İran tarafından Katar hava sahasına doğru büyük bir saldırı dalgası tespit edildiği bildirildi. Katar Emiri’nin talimatıyla hava kuvvetleri, İran İslam Cumhuriyeti’ne ait iki Sukhoi Su-24 tipi bombardıman uçağını havada vurup düşürdüğü açıklandı.

BALİSTİK FÜZELER VE İHA’LAR DEĞERSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, operasyonun yalnızca savaş uçaklarıyla sınırlı kalmadığı ifade edildi. Su-24’lere eşlik eden yedi balistik füze, Katar hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. Bununla birlikte, Katar Hava ve Deniz Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği ortak operasyon ile beş İHA’nın hedeflerine ulaşmasına izin verilmediği belirtildi. Tüm tehditlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

KATAR, SAVAŞA AMAN DEĞİL DOĞRUDAN KATILDI

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ülke egemenliğini korumak için tam donanımlı olduğuna dikkat çekildi ve “Her türlü dış tehdide kararlılıkla yanıt vereceğiz” denildi. Katar’ın doğrudan İran uçaklarını düşürmesi, ülkenin ABD-İsrail müttefiki olarak fiilen İran’la savaşta yer aldığını gösteriyor. Şimdi gözler Tahran yönetiminin Doha’nın bu hamlesine nasıl bir cevap vereceğine çevrildi.