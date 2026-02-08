Kavgada Polis Memuru Melih Okan Keskin Hayatını Kaybetti

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi’nde görevli olan Melih Okan Keskin, geçtiğimiz pazartesi günü rutin araç muayene işlemleri için Yenimahalle ilçesindeki muayene istasyonuna gitti. Burada, Keskin ile istasyon çalışanları arasında gerginlik yaşandı ve sonuç olarak bu durum bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Keskin, çalışanlar tarafından darp edildi. Başvuruda bulunduğu Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Keskin’in beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve üç gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Y.K., M.Y. ve S.A. isimli istasyon çalışanları gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TARTIŞMA VE YUMRUK ATLAMA

Nöbetçi mahkemede ifade veren şüpheli S.A., olay anını şu sözlerle aktardı: “Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, ‘Beni mi ezeceksin?’ diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım.”

Diğer şüpheli M.Y., ifadesinde “Ben araç muayene istasyonunda muayene teknisyeni olarak 8 yıldır çalışmaktayım. Ben bu şahsı tanımam, ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfreden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra kaç kişi olduğumuzu tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla kimin kiminle kavga ettiğini hatırlamıyorum. Ben ölen Melih Okan Keskin’i daha önce hiç görmedim, tanımam. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin’i kesinlikle darbetmedim” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA İDDİALARI

Şüpheli Y.K., olay günü bir tartışma yaşandığını ve karşılıklı hakaretleşmeler olduğunu, ancak kendisinin olayın içerisinde hiç bulunmadığını iddia etti.

İŞ AKİTLERİ FESHEDİLDİ

Ayrıca TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan çalışanların iş akdinin feshedildiği ve iç soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.