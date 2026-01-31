Kayak Sezonunda JAK Timlerinden Güvenlik Tedbiri

Kayak sezonunun başlamasıyla birlikte Ilgaz Dağı’ndaki kayak merkezlerinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kesintisiz olarak görev yapıyor. Kış sezonu süresince yerli ve yabancı turistlere hizmet veren bu ekipler, güvenlik ve huzur sağlıyor.

GÜVENLİK İÇİN TEYAKKUZDA

Jandarma ekipleri, yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma gibi durumlara karşı kar motorları ve dron destekli olarak sürekli hazır durumda bulunuyor. Kayak merkezinde, tatbikat ve eğitimlerini aksatmadan gerçekleştirmeye devam ediyor.