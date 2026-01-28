Netanyahu’nun Telefonundaki Bant Detayı Gündem Oldu

Netanyahu’nun telefon görüşmesi sırasında çekilen bir fotoğraf, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu görsel, izleyenlerde merak uyandıran bir soru ortaya çıkardı: Neden?

DİKKAT ÇEKEN BANT DETAYI

Bir araca bineceği esnada telefonla konuşurken görüntülenen Netanyahu’nun telefonunda bulunan bant detayı dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafın telefonun kamera bölümüne konmuş bir bant ile çekildiği anlaşılınca, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Netanyahu’nun telefonundaki bu bantın güvenlik amacıyla konulduğu iddia edildi.

Yeni Düzenleme İle Şeffaflık Sağlanacak

Yeni yönetmelik değişikliği ile restoran ve kafelerde ek ödemeler olan kuver, servis ücreti ve masa bedeli kalkıyor. Tüketiciler, yalnızca siparişlerinin bedelini ödeyecek.
PAOK Taraftarlarını Taşıyan Araç Kazada Yıkıldı

Fransa'daki Lyon maçına giden PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Romanya'da tırla çarpıştı. Kazada yedi kişi hayatını kaybederken, üç kişi hastanede tedavi altında.
TEM Otoyolu’nda Vinç İle Kurtarma Operasyonu

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda tır ile çarpışan bir kamyonetin sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Sürücü sağ salim çıkarıldı.
İnegöl’de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

İnegöl'de bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarptı; kazada dört genç kız yaralandı.
Kaybolan Şehit Annesi Güleser Kaya Bulundu

Foça'da akşam saatlerinde kaybolan Alzheimer hastası şehit annesi Güleser Kaya, jandarma ekiplerinin yoğun arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

