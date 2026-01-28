Netanyahu’nun Telefonundaki Bant Detayı Gündem Oldu

Netanyahu’nun telefon görüşmesi sırasında çekilen bir fotoğraf, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu görsel, izleyenlerde merak uyandıran bir soru ortaya çıkardı: Neden?

DİKKAT ÇEKEN BANT DETAYI

Bir araca bineceği esnada telefonla konuşurken görüntülenen Netanyahu’nun telefonunda bulunan bant detayı dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafın telefonun kamera bölümüne konmuş bir bant ile çekildiği anlaşılınca, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Netanyahu’nun telefonundaki bu bantın güvenlik amacıyla konulduğu iddia edildi.