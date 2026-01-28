Suudi Arabistan’dan Türkiye ile Stratejik İş Birliği Adımları

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Riyad’da gerçekleştirdiği toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek önemli kararları duyurdu. Toplantının ardından açıklanan iş birliği konuları ise şu şekilde sıralandı:

YENİLENEBİLİR ENERJİ ADIMLARI

Toplantıda, Suudi Arabistan Enerji Bakanı’na Türkiye ile yenilenebilir enerji santrali projelerine dair taslak anlaşmayı görüşmek ve imzalamak için yetki verildi. Bu adımın, iki ülkenin enerji çeşitliliği hedefleri doğrultusunda önemli yatırımlara zemin hazırlaması bekleniyor.

SİVİL SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Ayrıca, İçişleri Bakanı’na Türkiye ile sivil savunma ve koruma alanında bir mutabakat zaptı imzalamak için yetki tanındı. Bu iş birliği, afet yönetimi ve acil durum müdahaleleri konularında teknik deneyim paylaşımını hedefliyor.

SOSYAL HİZMETLERDE ANLAŞMA

Daha önce üzerinde mutabakat sağlanan sosyal hizmetler alanındaki iş birliği belgeleri Bakanlar Kurulu tarafından resmen onaylanarak yürürlüğe girdi.

BÖLGESEL GELİŞMELERE DEĞERLENDİRME

Toplantıda ayrıca bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı. Suudi Arabistan, Gazze Barış Kurulu’na olan desteğini bir kez daha vurgulayarak, kurulun Gazze’deki saldırıların durdurulması ve bölgenin yeniden inşası için kritik öneme sahip bir yapı olduğuna dikkat çekti. Bu girişimler, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda teknoloji transferi ve bölgesel güvenlik gibi önemli alanlara yayıldığını ortaya koyuyor.