Suudi Arabistan’dan Türkiye ile Stratejik İş Birliği Adımları

suudi-arabistan-dan-turkiye-ile-stratejik-is-birligi-adimlari

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Riyad’da gerçekleştirdiği toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek önemli kararları duyurdu. Toplantının ardından açıklanan iş birliği konuları ise şu şekilde sıralandı:

YENİLENEBİLİR ENERJİ ADIMLARI

Toplantıda, Suudi Arabistan Enerji Bakanı’na Türkiye ile yenilenebilir enerji santrali projelerine dair taslak anlaşmayı görüşmek ve imzalamak için yetki verildi. Bu adımın, iki ülkenin enerji çeşitliliği hedefleri doğrultusunda önemli yatırımlara zemin hazırlaması bekleniyor.

SİVİL SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Ayrıca, İçişleri Bakanı’na Türkiye ile sivil savunma ve koruma alanında bir mutabakat zaptı imzalamak için yetki tanındı. Bu iş birliği, afet yönetimi ve acil durum müdahaleleri konularında teknik deneyim paylaşımını hedefliyor.

SOSYAL HİZMETLERDE ANLAŞMA

Daha önce üzerinde mutabakat sağlanan sosyal hizmetler alanındaki iş birliği belgeleri Bakanlar Kurulu tarafından resmen onaylanarak yürürlüğe girdi.

BÖLGESEL GELİŞMELERE DEĞERLENDİRME

Toplantıda ayrıca bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı. Suudi Arabistan, Gazze Barış Kurulu’na olan desteğini bir kez daha vurgulayarak, kurulun Gazze’deki saldırıların durdurulması ve bölgenin yeniden inşası için kritik öneme sahip bir yapı olduğuna dikkat çekti. Bu girişimler, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda teknoloji transferi ve bölgesel güvenlik gibi önemli alanlara yayıldığını ortaya koyuyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Netanyahu’nun Telefonundaki Bant Detayı Gündem Oldu

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun arabaya binerken telefonunun kamerasını bantla kapattığına dair paylaşılan fotoğraf, güvenlik kaygılarına yol açarak sosyal medyada geniş yankı buldu.
Gündem

Yeni Düzenleme İle Şeffaflık Sağlanacak

Yeni yönetmelik değişikliği ile restoran ve kafelerde ek ödemeler olan kuver, servis ücreti ve masa bedeli kalkıyor. Tüketiciler, yalnızca siparişlerinin bedelini ödeyecek.
Gündem

PAOK Taraftarlarını Taşıyan Araç Kazada Yıkıldı

Fransa'daki Lyon maçına giden PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Romanya'da tırla çarpıştı. Kazada yedi kişi hayatını kaybederken, üç kişi hastanede tedavi altında.
Gündem

TEM Otoyolu’nda Vinç İle Kurtarma Operasyonu

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda tır ile çarpışan bir kamyonetin sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Sürücü sağ salim çıkarıldı.
Gündem

İnegöl’de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

İnegöl'de bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarptı; kazada dört genç kız yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.