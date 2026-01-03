Kayıp Enes Aldum’un Cesedi Bulundu: 10 Günlük Araştırma Sonuçlandı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bir ihbarda “boş arazide bir erkek cesedi var” denildi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

10 GÜNDÜR ARANIYORDU

Polis ekipleri olay yerindeki yaptıkları araştırmada, cesedin Enes Aldum’a ait olduğunu ve Aldum’un yaklaşık on gün önce yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ayrıca, ceset üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda, cesedin bir süre boş arazide bulunduğu anlaşıldı.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR

Bu olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.