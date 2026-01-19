Kayıp Güvenlik Görevlisi Ormanlık Alanda Bulundu

Olay, Alaplı ilçesinde meydana geldi. Çengelli köyünde ikamet eden Karadeniz Ereğli Adliyesi güvenlik görevlisi Mustafa Uçar, saat 16.00 civarında “Ava gidiyorum.” ifadesiyle evinden ayrıldı. Genç birey, en son saat 18.00’de görüldü. Uçar’dan haber alamayan ailesi, durumu yetkililere aktardı.
ARAŞTIRMALAR BAŞLATILDI
Jandarma, AFAD, UMKE, Alaplı İtfaiyesi ve gönüllü ekiplerden oluşan 100’ü aşkın kişi, yoğun kar yağışı altında 10 kilometrelik bir alanda arama faaliyetlerine başladı. Ekipler, arama çalışmalarını Sindelli Mahallesi çevresindeki sarp ve ormanlık bölgelerde yoğunlaştırdı.
CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Bölgede termal kameralı dronlar ile de arama gerçekleştiren ekipler, Mustafa Uçar’ın cesedini köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda keşfetti.