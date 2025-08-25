Kayıp Kız Bulundu, Ölüm Tespit Edildi

OLAYIN GÖRÜNTÜLENMESİ

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, 19 Mayıs Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde 15 yaşında bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Saat 06.30 civarında, inşaat halindeki dört katlı bir binanın önünde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAYIP BÜŞRA NUR TAŞKIN’IN BULUNMASI

Yapılan incelemenin ardından yerde yatan kişinin, ailesinin daha önce kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.