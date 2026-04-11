Kayıp Şahıs Metruk Binada Hayatını Kaybetti

Olay, İsa Divanlı Mahallesi Hoca Oğlu Sokak’taki terkedilmiş bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, binada bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine, hızla sağlık ve güvenlik ekipleri olay mahalline intikal etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplere yapılan incelemeler neticesinde yerdeki hareketsiz kişinin, sabah saatlerinde ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen Turan Göde olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, Göde’nin boğazının kesilmesi neticesinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göde’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’nun morguna sevk edildi. Göde’nin ölümüyle ilgili olarak, cinayete kurban gidip gitmediği ya da intihar durumu, yapılacak otopsi ve başlatılan soruşturma sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.

Fenerbahçe’nin Kayserispor Maçında Üç Sakat Oyuncu Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu belirledi. Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.
İspanya’dan Netanyahu’ya Sert Tepki Ve Açıklamalar

İspanya, İsrail'in Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarılmasına sert tepki gösterdi. Başbakan Sanchez, Avrupa'nın iş birliği anlaşmalarını askıya alması gerektiğini belirtti. Bakan Rego da İsrail'i suçladı.
Gümüşhane’de Trafik Kazasında 1 Ölü 9 Yaralı

Gümüşhane’de bir öğretmen servisinin otomobille çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı; bunlardan 2'sinin durumu ağır.
Altın Fiyatlarında Sınırlı Düşüş Eğilimi Başladı

Altın piyasasında gram altın güne 6.823 liradan başlarken, çeyrek ve Cumhuriyet altınlarında da sınırlı bir düşüş gözlemleniyor.
Hürmüz Boğazı Krizi Akaryakıt Fiyatlarını Etkiledi

Orta Doğu'daki ateşkes, petrol fiyatlarını düşürerek akaryakıt fiyatlarında önemli indirimlere yol açtı. Motorinde 12,86 TL, benzinde ise 1,07 TL düşüş gerçekleşti.