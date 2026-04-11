Kayıp Şahıs Metruk Binada Hayatını Kaybetti

Olay, İsa Divanlı Mahallesi Hoca Oğlu Sokak’taki terkedilmiş bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, binada bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine, hızla sağlık ve güvenlik ekipleri olay mahalline intikal etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplere yapılan incelemeler neticesinde yerdeki hareketsiz kişinin, sabah saatlerinde ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen Turan Göde olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, Göde’nin boğazının kesilmesi neticesinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göde’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’nun morguna sevk edildi. Göde’nin ölümüyle ilgili olarak, cinayete kurban gidip gitmediği ya da intihar durumu, yapılacak otopsi ve başlatılan soruşturma sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.