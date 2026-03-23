Kaymaz Mahallesinde Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, paniğe yol açtı. Kazada, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un aralarında bulunduğu toplam 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye ulaştı.

YARALILARA MÜDAHALE

Kazanın ardından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar arasında yer alan Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara’daki hastanelere sevk edilirken, diğer 6 yaralının çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Kazanın sebeplerine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazadan etkilenen Atilla Koç, Zehra Zümrüt Selçuk ve diğer yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.