Kayseri’de Duş Sonrası Fenalaşan Genç Hayatını Kaybetti

17 YAŞINDA GENÇ DUŞTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’de 17 yaşındaki bir genç, duş almasının ardından bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti. Melikgazi ilçesinde gelişen olayda, T.A. (17) duştan çıkmasının ardından aniden yere yığıldı. Genç bireyin ailesi, durumu acilen yetkililere bildirdi.

Hızla olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, T.A.’yı incelemek için harekete geçti. Yapılan ilk kontroller neticesinde, T.A.’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay sonrası polis ekipleri, çevrede detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Genç bireyin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma süreci de başlatıldı.