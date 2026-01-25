Kayseri’de Duş Sonrası Fenalaşan Genç Hayatını Kaybetti

kayseri-de-dus-sonrasi-fenalasan-genc-hayatini-kaybetti

17 YAŞINDA GENÇ DUŞTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’de 17 yaşındaki bir genç, duş almasının ardından bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti. Melikgazi ilçesinde gelişen olayda, T.A. (17) duştan çıkmasının ardından aniden yere yığıldı. Genç bireyin ailesi, durumu acilen yetkililere bildirdi.

Hızla olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, T.A.’yı incelemek için harekete geçti. Yapılan ilk kontroller neticesinde, T.A.’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay sonrası polis ekipleri, çevrede detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Genç bireyin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma süreci de başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’daki Protestoların Ekonomik Etkileri Açıklandı

İran'daki internet kesintisi, iş insanlarının erişim sorunları nedeniyle ekonomiye günlük 20 milyon dolardan fazla zarar veriyor.
Gündem

Mauro Icardi’nin Galatasaray Geleceği Bugün Belirleniyor

Galatasaray'da Mauro Icardi için uzun süredir beklenen görüşme gerçekleştirilecek. Arjantinli futbolcunun menajerinin İstanbul'a gelmesiyle Florya'da heyecan arttı. Çıkan sonuç merak ediliyor.
Gündem

Fenerbahçe Ve Göztepe Beraberlikte Anlaştı

Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile 1-1'lik eşitlik sağladı.
Gündem

Amazon’dan Kapsamlı İşten Çıkarma Planı Açıklandı

Amazon, pandemi döneminde çalışan sayısını artırdıktan sonra, 26 Ocak 2026'dan itibaren orta kademe yöneticiler ve destek birimlerinde işten çıkarmalara gitmeyi planlıyor.
Gündem

Temu Yurt Dışı Ürün Satışını Durdurdu

Temu, Türk kullanıcıların yurt dışı satıcılara ait ürünleri göremeyeceği şekilde bir güncelleme yaptı ve Türkiye'deki yurt dışı satışlarını durdurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.