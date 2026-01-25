Kayseri’de Duş Sonrası Genç Hayatını Kaybetti

kayseri-de-dus-sonrasi-genc-hayatini-kaybetti

17 YAŞINDA GENCİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAY

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 17 yaşındaki bir gencin duş aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A. isimli genç, duşunu aldıktan hemen sonra birden fenalaşarak yere düşmüş. Ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirilmiş.

SALGININ TEDBİRLERİ ALINIYOR

Sağlık ekipleri, T.A.’nın yapılan kontrollerde yaşamını kaybettiğini tespit etmiş. Polis ekipleri de olayla ilgili detaylı inceleme başlatmış. Genç gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna nakledilmiş. Olayla alakalı başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kayseri’de Duş Sonrası Fenalaşan Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri'de duş sonrası fenalaşan 17 yaşındaki T.A.'nın sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

İran’daki Protestoların Ekonomik Etkileri Açıklandı

İran'daki internet kesintisi, iş insanlarının erişim sorunları nedeniyle ekonomiye günlük 20 milyon dolardan fazla zarar veriyor.
Gündem

Mauro Icardi’nin Galatasaray Geleceği Bugün Belirleniyor

Galatasaray'da Mauro Icardi için uzun süredir beklenen görüşme gerçekleştirilecek. Arjantinli futbolcunun menajerinin İstanbul'a gelmesiyle Florya'da heyecan arttı. Çıkan sonuç merak ediliyor.
Gündem

Fenerbahçe Ve Göztepe Beraberlikte Anlaştı

Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile 1-1'lik eşitlik sağladı.
Gündem

Amazon’dan Kapsamlı İşten Çıkarma Planı Açıklandı

Amazon, pandemi döneminde çalışan sayısını artırdıktan sonra, 26 Ocak 2026'dan itibaren orta kademe yöneticiler ve destek birimlerinde işten çıkarmalara gitmeyi planlıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.