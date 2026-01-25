Kayseri’de Duş Sonrası Genç Hayatını Kaybetti

17 YAŞINDA GENCİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAY

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 17 yaşındaki bir gencin duş aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A. isimli genç, duşunu aldıktan hemen sonra birden fenalaşarak yere düşmüş. Ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirilmiş.

Sağlık ekipleri, T.A.’nın yapılan kontrollerde yaşamını kaybettiğini tespit etmiş. Polis ekipleri de olayla ilgili detaylı inceleme başlatmış. Genç gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna nakledilmiş. Olayla alakalı başlatılan soruşturma sürdürülüyor.