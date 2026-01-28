Kayseri’de Hamburgerden Çıkan Kemik Davası Devam Ediyor

Kayseri’de ikamet eden Engin Koşar, yaklaşık üç yıl önce bir alışveriş merkezindeki restoranda yediği hamburgerin içindeki kemik parçası nedeniyle iki dişi kırıldıktan sonra başlattığı hukuki süreçte ilerleme kaydediyor.

RESTORAN MÜŞTERİYE YARDIM ETMEYİ REDDETTİ

Durumunu restoranın yetkililerine bildiren Koşar, kırılan dişlerinin onarılmasını talep etti. Ancak, aldığı olumsuz yanıt sonrasında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesi’nden rapor temin etti.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Koşar, avukat aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunarak restorana karşı 1 milyon lira tazminat davası açtı. Ayrıca “kasten yaralama” suçlamasıyla Kayseri 1. Tüketici Mahkemesinde kamu davası da sürdürülüyor. Koşar, 2023 yılında bir restoranda yediği hamburgerin içinden çıkan kemik parçası nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını aktardı.

SÜREÇTEN DOLAYI YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Koşar, yaşadığı sinüs kemiği kırılmasının yanı sıra, kendi mevcut alerji rahatsızlığı nedeniyle sağlık problemleriyle boğuştuğunu belirtti. Üç kez operasyon geçirdiğini ve tedavi sürecinin uzadığını ifade eden Koşar, “Bu yıl tedavi sürecimi tamamlayabildim, ama kemik problemlerim devam ediyor” dedi.

Koşar, yemeğindeki kemiğin bir çocuk için de tehlikeli olabileceğine dikkat çekerek, “Bunu çocuklar da yiyebilirdi. Çok daha kötü bir durumla karşılaşabilirdim. Soluk boruma kaçmadığı için minnettarım” diye vurguladı. Ayrıca, denetim eksikliğine ve sağlığın hiçe sayıldığını vurgulamak niyetiyle dava açtığını belirtti.

TALİP OLDUĞU TAZMİNAT MİKTARI

Dava süreçlerinin devam ettiğini aktaran avukat Şükrü Berk, “1 milyon liralık manevi tazminat talebimiz var. Bu miktarın yargılama sonucunda kabul edileceğini umuyoruz. İşletmenin ‘suç sizde’ şeklindeki savunmaları yüzünden dava süreci uzadı. Müvekkilimiz maddi ve manevi kayıplarını karşılayabilmeyi umuyor,” şeklinde konuştu.