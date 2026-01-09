Kayseri’de Kar Yağışı Sonrası Buzlu Yolda Kazalar

Kayseri’de etkisini sürdüren kar yağışı gün içerisinde aralıklarla devam etti. Akşam saatlerine gelindiğinde sıcaklık sıfırın altına düşünce yollar buzlanmaya başladı ve bu durum, sürücüler için zorluklar yarattı.

YOLDA ARAÇLAR KONTROLDEN ÇIKTI

Kayseri-Malatya Karayolu’nda birçok araç, buzlanmış yollar nedeniyle kaza yaptı. 4 tırın da bulunduğu toplamda 20’ye yakın otomobil ve hafif ticari araç, buzlanan yolda kontrolden çıkarak maddi hasarlı kazalara karıştı. Tırlardan 3’ü, diğer araçların arasında makasladı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazalar sebebiyle bazı bölgelerde yollar kısmi olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması adına yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan sürücülere de yardımcı olarak destek sağladı.

