“Kayseri’de Ölüm İhbarı: M.G. Asılı Bulundu”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Edinilen bilgilere göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Hürriyet Yeniköy Mahallesi’ndeki Akyürek Sokak üzerinde bir apartmanda üzücü bir olay yaşandı. Yaklaşık bir buçuk ay önce evlenen M.G.’den haber alamayan yakınları, evine girdiklerinde kadını asılı halde hareketsiz buldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Hemen haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda M.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra morga götürüldü. Olayla ilgili olarak ise inceleme başlatıldı.