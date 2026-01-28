Kayseri’de Restoran Davası: 1 Milyon Lira Tazminat Talebi

Kayseri’de yaşayan Engin Koşar, yaklaşık üç yıl önce bir alışveriş merkezinde bir restoranda yediği hamburgerin içinde bulduğu kemik parçası sonucunda iki dişinin kırılmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.

RESTORAN TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ

Koşar, durumu restoran yetkililerine bildirdikten sonra, kırılan dişlerinin tedavi edilmesi için talepte bulundu fakat firma yetkilileri bu isteği “karşılayamayız” şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine Koşar, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesi’nden sağlık raporu aldı.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Koşar, firmaya 1 milyon liralık tazminat davası açtı ve Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi’ne “kasten yaralama” suçundan bir kamu davası da açıldı. Koşar, 2023 yılında restoranda yediği hamburger köftesinin içinden çıkan kemik nedeniyle dişlerinin kırıldığını ve sinüs kemiğinde de bir yaralanma yaşandığını belirtti. Firmanın masrafları karşılayamayacaklarını söylemesi üzerine dava açma zorunluluğu hissettiğini ifade etti. Alerji rahatsızlığı sebebiyle birçok yiyecek ve ilaçtan etkilenme durumu olduğunu, ayrıca bu nedenle yüzde 50 engelli raporu aldığını açıklayan Koşar, “Bu süreçte büyük bir sağlık problemi atlattım. Üç kere operasyon geçirdim. Birçok ilacı kullanamadım ve tedavi sürecim çok uzadı. Bu yıl tedavi sürecimi tamamlayabildim, kemik problemlerim devam ediyor.” şeklinde konuştu.

OLASI TEHLİKE GİDERİLDİ

Koşar, yemeğinden çıkan kemiğin bir çocuğa da denk gelebileceğine dikkat çekerek, “Bunu çocuklar da yiyebilirdi. Başka türlü bir şey de olabilirdi. Boğazıma, soluk boruma da kaçabilirdi. Şükür ki soluk boruma kaçmadı. Sadece dişlerimin kırıldığına şükrediyorum. Daha büyük bir komplikasyonla karşılaşmadığım için de şanslı olduğumu hissediyorum. Buradaki denetimsizliğin ve denetleyen kişilerin gerekli işlemleri yapmadığının bilinmesi için dava açtım. İnsan sağlığının hiçe sayıldığını bir kez daha görmüş olduk.” diyerek, yaşadığı süreci aktardı.

MÜVEKKİLİMİZ İÇİN TALEP EDİLEN MİKTAR 1 MİLYON LİRA

Tazminat ve ceza davalarının sürdüğünü dile getiren avukat Şükrü Berk, “1 milyon liralık bir manevi tazminat talebimiz var. Bu tazminat talebimizin yargılama sonucunda kabul edileceğini düşünüyoruz. İşletmenin ‘suç sizde’ şeklindeki savunmaları nedeniyle yargılama sürecimiz uzun sürmüştür. Umuyoruz ki yargılama süreçleri kısa sürer. Müvekkilimiz, uğradığı maddi ve manevi kayıplarını karşılayabilir.” şeklinde açıklamada bulundu.