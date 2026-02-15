Kayseri-Develi Karayolu’nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

kayseri-develi-karayolu-nda-trafik-kazasi-1-yarali

Edinilen bilgilere göre, Kayseri-Develi Karayolu’nda meydana gelen bir trafik kazasında, A.Y.İ. isimli sürücünün kullandığı 51 AR 859 plakalı araç, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir direğe çarptı.

TRAFAK KAZASI ŞİDDETLE CAN YAKTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından A.Y.İ.’yi ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmış durumda.

