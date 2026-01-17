Kayserispor’dan Pierre-Gabriel Açıklaması: Yasal Süreç Başlatılacak

Kayserispor Kulübü, Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel’in izinsiz olarak kentten ayrılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, futbolcunun takımda olmaktan mutlu olduğunu belirttiği, ancak bir gün sonra kaçtığı ifade edildi.

MEDYA AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp, konuyla ilgili bazı medya organı ve sosyal medya platformlarında yer alan bilgilerin büyük ölçüde gerçeği yansıtmadığını belirtti. Pierre-Gabriel’in transfer sürecinin tamamen resmi bir şekilde ve kulüpler arası kurallara uygun olarak ilerlediği dile getirildi. Açıklamada, “Kayserispor Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmi temas kurmuş, gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır.” denildi.

ANLAŞMA DETAYLARI

Transfer anlaşmasının sonrasında futbolcunun, kulübünün bilgisi ve izni dahilinde Kayseri’ye geldiği ve üzerinde mutabık kalınan şartları kabul eden sözleşmeyi imzaladığı belirtildi. Sözleşmenin ardından Pierre-Gabriel’in takımla antrenmana çıktığı kaydedilirken, kendisinin burada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ettiği aktarıldı. Ancak, ertesi sabah 09.59’da menajerinin gönderdiği bir mesaj sonrasında, menajerinin yanlış yönlendirmesi ve baskısıyla oyuncunun kulüpten izinsiz olarak Kayseri’yi terk ettiği bildirildi.

YARGI SÜRECİ BAŞLATILACAK

Açıklamada, bu durumun Kayserispor Kulübü ve Türk futboluna karşı büyük bir saygısızlık olduğu vurgulandı. Kayserispor Kulübü, gelecekte bu tavrı asla kabul etmediğini belirtti. Sözleşme imzalayan ve antrenmanlara katılan bir oyuncunun taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle kulübe karşı yapılan saygısızlık karşısında, “Kayserispor Kulübü yarından itibaren futbolcu ve menajeri hakkında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır.” ifadesiyle yasal sürecin başlatılacağı duyuruldu.

