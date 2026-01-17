Kayserispor’dan Pierre-Gabriel’in İzin Olmadan Ayrılışına Tepki

Kayserispor Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı ve takımla antrenmana katılan Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel’in izinsiz olarak kentten ayrılmasıyla gündeme gelen durumla ilgili resmi bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, oyuncunun Kayseri’de mutlu olduğu ancak ertesi gün aniden ayrıldığı belirtildi.

PİYASADA YER ALAN BİLGİLER GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR

Kulüpten yapılan açıklamalarda, konuyla ilgili bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında yer alan bilgilerin çoğunun gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Pierre-Gabriel’in transfer süreci tamamen resmi ve kulüpler arası kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada, “Kayserispor Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmi temas kurmuş, ilgili kulüpten gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Bu sürecin ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır.” denildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Sözleşmenin imzalanmasının akabinde oyuncunun takımla antrenmana katıldığı belirtilerek, “Antrenman sonrasında burada olmaktan mutlu olduğunu ve memnuniyetini bizzat kendisi ifade etmiştir. Ancak ertesi sabah saat 09.59’da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından oyuncu, menajerinin baskısı ve yanlış yönlendirmesi sonucu kulübümüzden herhangi bir izin alınmaksızın Kayseri’den ayrılmıştır.” ifadelerine yer verildi. Kayserispor Kulübü, yaşananların kulübe ve Türk futboluna karşı büyük bir saygısızlık olduğunu kaydederek, “Bu tutumu asla kabul etmiyoruz. Sözleşme imzalayan ve antrenmanlara katılan bir oyuncunun, sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle kulübümüze yapılan bu saygısızlık karşısında Kayserispor Kulübü yarından itibaren oyuncu ve menajeri hakkında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır.” açıklamasında bulundu.