Kayserispor Transferi Ronael Pierre-Gabriel Şehirden Kaçtı

kayserispor-transferi-ronael-pierre-gabriel-sehirden-kacti

Kayserispor’DA ŞOK TRANSFER KAÇISI

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, transfer için anlaştığı Dinamo Zagrebli sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile yaşanan sürpriz gelişmelerle gündeme geldi. Gabriel, kente gelerek sözleşme imzalamak üzere tesislere gitti ve 11 Ocak’ta bir anlaşma sağlandı.

YENİ BİR GELİŞME

Ancak Gabriel’in, kimseye haber vermeden eşyalarını bırakarak tesisleri ve ardından şehri terk ettiği öğrenildi. Kayseri basınında yer alan bilgilere göre, Pierre-Gabriel’in anlaşmayı bozma gerekçesi olarak transfer tahtasını gösterdiği iddiaları dikkat çekti.

HUKUKİ SÜREÇ YOLDA

Bu durum üzerine Kayserispor’un, oyuncu hakkında hukuki süreç başlatmayı planladığı bildiriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Gabriel ile olan anlaşmanın hukuki boyutunu değerlendirmesi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gazipaşa’da Motosiklet Devrildi: 1 Kişi Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralının durumu hakkında bilgi verilmedi.
Gündem

Adıyaman’da Otomobil Alev Aldı, Yangına Müdahale Edildi

Adıyaman’da hareket halindeki bir araç, aniden alev alarak yandı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Gündem

Kış Koşullarında Acil Sağlık Hizmeti Ulaşımı

Bingöl'de yoğun kar yağışı ulaşımı engelledi. Zorlu kış koşullarında UMKE ekipleri bir hastaya ulaşıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Gündem

Bozcaada Açıklarında Karaya Oturan Tanker Kurtarıldı

Bozcaada açıklarındaki boş ham petrol tankeri, 12 gün süren lodos fırtınası sonrası başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Gündem

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Kürtler İçin Tarihi Karar

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yeni bir kararname ile Kürt kökenli vatandaşların dilsel kimliğinin ulusal kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı ve tüm Kürtlere vatandaşlık hakkı tanıdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.