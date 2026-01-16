Kayserispor Transferi Ronael Pierre-Gabriel Şehirden Kaçtı

Kayserispor’DA ŞOK TRANSFER KAÇISI

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, transfer için anlaştığı Dinamo Zagrebli sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile yaşanan sürpriz gelişmelerle gündeme geldi. Gabriel, kente gelerek sözleşme imzalamak üzere tesislere gitti ve 11 Ocak’ta bir anlaşma sağlandı.

YENİ BİR GELİŞME

Ancak Gabriel’in, kimseye haber vermeden eşyalarını bırakarak tesisleri ve ardından şehri terk ettiği öğrenildi. Kayseri basınında yer alan bilgilere göre, Pierre-Gabriel’in anlaşmayı bozma gerekçesi olarak transfer tahtasını gösterdiği iddiaları dikkat çekti.

HUKUKİ SÜREÇ YOLDA

Bu durum üzerine Kayserispor’un, oyuncu hakkında hukuki süreç başlatmayı planladığı bildiriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Gabriel ile olan anlaşmanın hukuki boyutunu değerlendirmesi bekleniyor.