“Kayyım Uygulamaları Yeni Gelişmeler Bekliyor”

BELEDİYELERE ATANAN KAYYIMLAR

Esenyurt Belediyesi’nin ardından İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi’ne kayyım atadı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Bu bir başlangıç gibi gözüküyor. PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine kayyum atanacağı söyleniyor. Ama PKK ile ilişkisi olmayan DEM Partili belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği ifade ediliyor. Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz,” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

OPERASYON MUJDESİ

Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik bir operasyon “müjdesi” verdiğini belirtti. “Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu? Neden olmasın?” dedi. Selvi, Erdoğan’ın ifadelerine atıfta bulunarak, “İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak” şekline belirtti.

KANDİL’E HAZIRLIK

Selvi, bu mesajın Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabileceğini düşündürdüğünü vurguladı. “Öcalan’ın çağrısına karşı direnen Kandil’e esaslı bir ders verilmiş olur,” dedi. Bu bağlamda, bölgedeki durumu dikkatle izlemek gerektiği ifade ediliyor.