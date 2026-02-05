Kazak Futbol Yönetiminde Adalet Çağrısı Yaptı

Maç sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kazak, karşılaşma hakkında konuşmak istemediğini ifade ederek, takımın sergilediği futboldan memnun olduklarını vurguladı. Kazak, “Türk futbolunun iyiliği, futbolcuların emeği ve kamu vicdanı adına herkes için tutarlı ve adaletli bir yönetim istiyoruz. Kocaelispor olarak talebimiz budur.” şeklinde değindi.

YARALANAN TARAFTARA DA ACİL ŞİFALAR

Bir muhabirin tribünden düşen bir taraftarın yaralandığını hatırlatması üzerine Kazak, “Yeni haberim oldu, acil şifalar diliyoruz taraftarımıza, çocuğumuza. Her şey geride kalıyor böyle bir şey olunca. İnsan hayatı olunca her şey geride kalıyor. Allah şifalar versin inşallah.” ifadelerini kullandı.

