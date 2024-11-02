Kazanın Ardından 3 Genç Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Erzurum’da meydana gelen korkunç bir kazada, 30 yaşındaki Muhammet Yıldırım’ın kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle önce refüje çarptı, ardından hastane bahçesine düşerek alev aldı. Bu talihsiz olayda, sürücü Yıldırım ve araçta bulunan akrabaları, aynı yaştaki Selim Kılıç ile 22 yaşındaki Muhammet Ayyıldız yaşamını yitirdi. Kaza, saat 00.30 civarında Yakutiye ilçesinde gerçekleşti.

AŞIRI HIZ VE DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBI

Meydana gelen kazanın tanıklarına göre, Muhammet Yıldırım yönetimindeki 25 ABB 736 plakalı otomobil, Çat yolundan Havuzbaşı istikametine ilerlerken kavşakta bir aracı solladı. Aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Yıldırım’ın otomobili, önce refüje çarptı sonra da Palandöken Devlet Hastanesi’nin bahçesine düştü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı alev alırken, kaza sonucu sürücü Muhammet Yıldırım ile yanında bulunan Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile itfaiye, ambulans ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, alev alan otomobili kısa sürede söndürdü. Yaralılar, çıkarıldıkları araçtan hemen sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne ve Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki, Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız, yolda hayatlarını kaybetti. Selim Kılıç ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberinin ardından gençlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi. Tabutları taşıyan yakınları, büyük bir üzüntü içinde gözyaşlarına boğuldu. Özellikle Muhammet Ayyıldız’ın ailenin tek erkek çocuğu olduğu, Muhammet Yıldırım’ın ise sadece 3 ay önce evlendiği öğrenildi. Hayatını kaybeden üç kişinin akraba olduğu ve cenazelerinin bugün Oltu ilçesinin kırsal Özdere Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.