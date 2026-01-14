KDK’den Sürücü Ehliyeti Sınavlarında Şeffaflık Adımı

kdk-den-surucu-ehliyeti-sinavlarinda-seffaflik-adimi

Kamu Denetçiliği Kurumu, direksiyon eğitimi sınavlarının daha şeffaf ve denetlenebilir olmasının sağlanması için önemli bir adım attı. Kurum, bu sınavların kamera sistemiyle kayıt altına alınmasını önerdi.

SORUN YAŞAYAN SÜRÜCÜ ADAYI BAŞVURDU

İstanbul’da yaşayan bir sürücü adayı, yazılı sınavları geçtikten sonra direksiyon sınavında ilk parkuru başarıyla tamamladı. İkinci parkurda ciddi bir hata yapmadığını öne süren aday, buna rağmen başarısız sayıldı ve yeniden sınava girip ek ücret ödemek zorunda kaldı. Aday, sınavın adaletsiz ve keyfi bir şekilde değerlendirildiğini belirterek, oluşturduğu maddi ve manevi zarardan dolayı Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

KAMERALARLA ŞEFFAFLIK

Yapılan inceleme sonucunda KDK, direksiyon sınavlarının güvenliğinin artırılmasının yanı sıra kamu hizmetine duyulan güvenin güçlendirilmesi ve haksız değerlendirme riskinin azaltılması için kamera kaydının büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kararda, kamera kayıtlarının adayların itirazlarında somut delil sunabilmesine olanak tanıyacağı, sınav görevlilerinin mevzuata uygun davranıp davranmadığının denetlenebileceği ve uygulamalarda standartlaşmanın sağlanacağı ifade edildi.

YENİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI Başlatıldı

Tavsiyenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı ilgili yönetmelikte güncelleme çalışmalarına başladı ve direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınmasına yönelik hükmün yer alacağı bir değişiklik taslağı üzerinde çalıştığını Kamu Denetçiliği Kurumu’na bildirdi.

