Kebapçı Dükkanına Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Olay, 15 Ocak akşamı saat 22.00 sularında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan bir kebapçıda gerçekleşti. Hafif ticari araç kullanarak mekana gelen saldırganlar, içeriye giren müşterilerin bulunduğu esnada dükkanı defalarca kurşunladı.

OLAYDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Bu saldırı sonucunda M.C.A. ve M.C.P. adındaki iki kişi, vücutlarının değişik bölgelerinden yaralandı. İhbarın yapılmasının ardından sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar olaydan sonra geldikleri araçla kaçış sağladı.

MERMİ SAYISI 19 OLDU

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen S.B. ve T.Y. adlı iki şüpheliyi yakalayıp 19 Şubat tarihinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Ayrıca, olaya karıştığı belirlenen M.H.K. isimli başka bir şahıs da gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.