Kebapçı Dükkanına Saldıran Şüpheli Tutuklandı

kebapci-dukkanina-saldiran-supheli-tutuklandi

Olay, 15 Ocak akşamı saat 22.00 sularında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan bir kebapçıda gerçekleşti. Hafif ticari araç kullanarak mekana gelen saldırganlar, içeriye giren müşterilerin bulunduğu esnada dükkanı defalarca kurşunladı.

OLAYDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Bu saldırı sonucunda M.C.A. ve M.C.P. adındaki iki kişi, vücutlarının değişik bölgelerinden yaralandı. İhbarın yapılmasının ardından sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar olaydan sonra geldikleri araçla kaçış sağladı.

MERMİ SAYISI 19 OLDU

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen S.B. ve T.Y. adlı iki şüpheliyi yakalayıp 19 Şubat tarihinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Ayrıca, olaya karıştığı belirlenen M.H.K. isimli başka bir şahıs da gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Manisa’da İzinsiz Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Manisa'da kazı yapan beş kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

Kocaeli’de Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 6 Yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki TEM Otoyolu'nda bir servis minibüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Gündem

Kahramanmaraş’ta 1422 Adet Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bir operasyonda, değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan 1,422 adet gümrük kaçağı cep telefonu yakalandı.
Gündem

Hakkari’de Yangın Paniği: Evinin İçinde Maddi Zarar

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ve vatandaşlar müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Gündem

Ayvalık’ta Vatandaşlar Yunusu Denize Gönderdi

Ayvalık'taki Sarımsaklı plajında karaya vuran yunus, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak denize geri salındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.