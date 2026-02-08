Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den Ayrıldı

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den ayrıldığını duyurdu. Özarslan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Her şeye rağmen birlikte yol yürüdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere, Ankaralı diğer belediye başkanı arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Hizmet odaklı siyasetin parti içi gerilimlere ve kırıcı üsluba kurban edilmemesi gerektiğine inanıyor; bu üsluba sahip bir yönetimin olduğu yerde siyaset yapma zemininin herkes tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

TEŞEKKÜR VE HELALLİK TALEBİ

Özarslan, konuşmasında “Ayrıca belirtmek isterim ki; beraber yol yürüdüğüm başta Sayın Mansur Yavaş olmak üzere Ankaralı diğer Belediye Başkanlarına teşekkür etmem sebebi ile CHP içerisinde yer alan ve bu sürecin buraya gelmesine sebep olan kliklerin ‘teşekkür’ etmemi de başka yerlere çekeceğini de düşünerek belediye başkanı arkadaşlarımdan helallik istiyorum.” şeklinde belirtti.

İLÇEYE HİZMET VURGUSU

Son olarak, “Keçiörenli hemşerilerimin emanetini layıkıyla taşımaya ve parti ayrımı gözetmeksizin ilçemiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim.” açıklamasında bulunan Özarslan, bölge için hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu.