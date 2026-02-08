Keçiören Belediye Başkanı Özarslan CHP Üyeliğinden İstifa Etti

Özaslan’ın açıklaması şöyle: 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Keçiören halkı bana büyük bir oy oranı ile Belediye Başkanlığı için destek vermiştir. Bu destek benim için büyük bir onurdur. Mazbata törenimde de duyurduğum gibi, ilk günden itibaren parti rozetimi çıkartarak tüm Keçiören’lilere adil ve şeffaf hizmet etmeye başladım. Bu süreçte, parti ayrımı gözetmeksizin her kesime ulaşmaya çalışarak Keçiören’e katkıda bulunmak için çaba gösterdim.

İKİYÜZLÜ DEDİKODULAR

Son günlerde, Keçiören’in önemli yatırım ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yaptığım ziyaretlerin artması ve bunları şeffaf bir şekilde sosyal medya üzerinden paylaşmamın ardından, bazı odaklar içinde bulunduğum parti içinde sistemli bir dedikodu ve algı operasyonu başlatılmıştır. Temsil ettiğim milli ve manevi değerlere mesafeli olanlar, bu değerleri iç hesaplaşmalarında kullanmaya çalışarak, kamuoyunu yanıltma çabası içerisine girmiştir. Ancak, şahsıma yönelik ortaya atılan iftiralar ile spekülasyonlar, “Halka Hizmet Hakka Hizmettir” anlayışı gereği tarafımdan dikkate alınmamış ve 6 Ocak 2026 tarihinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Keçiören sorunlarının çözümüne dair bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

BASKI VE TEHDİTLER

Bu ziyaretin ardından, parti içindeki bazı grupların dedikodu ve algılarını artırdığını gözlemledim. Özellikle bir Belediye Başkanının, halkına etkin hizmetler sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını ziyaret etmesine farklı bir anlam yüklemeye çalışılmasını anlamakta zorlanıyorum. Sayın Bakan ile ilişkimiz, yıllar süren bir dostluğa dayanmakta olmasına rağmen, bu ziyaret sonrası, kişiselme yönelik baskı ve dedikodu artmıştır. 07.02.2025 tarihinde saat 23:59’da, parti genel başkanından şahsıma gönderilen mesajlar, siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak dil içermektedir.

GENEL BAŞKANIN HAKARETLERİ

Bu bağlamda, bir genel başkanın belediye başkanına hakaret etmesi, ailevi değerlere saldırması ya da aşağılayıcı tehditler savurması mümkün mü? Aile değerlerime yönelik aşağılayıcı bir tutum çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine olan saygım ve sevgim devam etmekle birlikte, partinin saflarında hizmet etmem artık söz konusu olamaz. Keçiören’e hizmet benim için önceliktir; fakat mesajlarda yer alan üslup nedeniyle, sağlıklı bir görev yürütmemin mümkün olmadığına inanıyorum. Tepkim; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine değil, mevcut yönetim anlayışının siyasi nezaket ve devlet ciddiyetini yitirmiş olmasına yöneliktir. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

TEŞEKKÜR VE GÖRÜŞLER

Bu süreçte birlikte yol aldığım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankaralı diğer belediye başkanlarına emekleri için teşekkür ediyorum. Hizmet odaklı siyasetin, iç gerilimlere ve kırıcı üsluba kurban edilmemesi gerektiğine inanıyor; mevcut yönetim anlayışının bulunduğu zeminle, siyaset yapmanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Ayrıca, başta Sayın Mansur Yavaş olmak üzere, Ankaralı diğer belediye başkanlarına teşekkür ederken, bu sürecin olumsuzlaşmasına yol açan odakların, teşekkürlerimi başka taraflara çekebileceğini düşünerek, belediye başkanı arkadaşlarımdan helallik istiyorum.

KUTSAL DEĞERLERE SAHİP ÇIKALIM

Biz, “Allah yolunda, millete hizmet gayesi ile vatanın birliğini bütünlüğünü koruyarak” birlikte yürümek için kader birliği yapmıştık. Ancak, geldiğimiz noktada, CHP Genel Başkanı ve yakın çevresinde, en temel değerlerin kalmadığını görmek, tüm mukaddeslerin yerle bir olduğunu gözler önüne seriyor. Yola çıktığım arkadaşlarımın vicdanlarına sesleniyorum; “Dava İnsanlık Davasıdır” diyerek, bu karanlık yapının dışına çıkmaları ve yapılan ahlaksızlıkların içinde yer almamaları için duyarlılık göstermeye davet ediyorum. Bugün şahsıma ve aileme yönelen saldırılar, eğer tepki gösterilmezse, bir gün herkesin başına gelebilir. Keçiören halkının emanetini layıkıyla taşımaya ve parti ayrımı gözetmeksizin ilçemiz için çalışmaya azimle devam edeceğim.