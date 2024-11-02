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Keçiörengücü – Çorum FK Maçı Bilgileri Keçiörengücü – Çorum FK Maçı Ne Zaman? Keçiörengücü – Çorum FK Maçı Hangi Kanalda? Keçiörengücü – Çorum FK Maçı Saat Kaçta? Maç Şifresiz Mi, Hangi Kanalda? Keçiörengücü – Çorum FK Maçı Şifresiz Midir?

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MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Keçiörengücü ile Çorum FK’nın oynayacağı karşılaşma, sporseverlerin dikkatini çeken önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Maçı canlı izlemeyi planlayan futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgileri hakkında detaylara ulaşmak istiyor. Peki, Keçiörengücü – Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar…

YAYIN KANALLARI VE ŞİFRE DURUMU

Bu heyecan dolu karşılaşma, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak. Mücadele, TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV gibi kanallarda canlı bir şekilde yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler, bu platformlar aracılığıyla karşılaşmaya erişim sağlayabiliyor.

ŞİFRESİZ YAYIN DETAYLARI

Keçiörengücü – Çorum FK maçı, TRT Spor kanalında şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Diğer platformlarda maçı izlemek isteyen futbolseverlerin ise şifreli yayına erişim için abonelik sahibi olmaları gerekecek. Yani TRT Spor’da canlı yayını herhangi bir ücret ödemeden izleyebilirsiniz.

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