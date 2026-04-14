Kemal Kılıçdaroğlu’na Hapis Cezası Verildi

MERSİN’DE KILIÇDAROĞLU’NA HAPİS CEZASI

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar verildi.

Bu davada, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılama gerçekleştirilmişti. Mahkeme, yapılan incelemeler sonrasında Kılıçdaroğlu’nu 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırma kararı aldı.

Davaya konu olan konuşma, Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitinginde gerçekleştirilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri “hakaret” olarak değerlendirilmişti.

DAVA SÜRECİ VE SAVUNMALAR

Kılıçdaroğlu, iki yıl önce “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” iddiasıyla Mersin’de açılan davada, talimatla Ankara’da savunma yapmıştı. Yaptığı savunmada, söylediklerinden dolayı hiçbir pişmanlık hissetmediğini belirten Kılıçdaroğlu, hayatı boyunca alnının teriyle kazandığını ve çocuklarını helal lokma ile büyüttüğünü ifade etti.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Çok büyük bütçeler yönettim, her zaman ve her adımımda fakir fukaranın parasını ve çıkarını gözettim. Milletimi ve devletimi her zaman sevdim, onlara sadakatten hiç ayrılmadım.”

Gündem

Yeşil Kundura Konkordato Sürecinde İflas Etti

Yeşil Kundura adıyla bilinen köklü Türk ayakkabı markası HK Kundura, iflas başvurusu yaptı ve faaliyetine son verdi.
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının titizlikle yürütüldüğünü ve tüm iddiaların derinlemesine araştırıldığını bildirdi.
Gündem

Kerem Aktürkoğlu Baba Olacağını Duyurdu

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, eşi Ceren Azak ile baba olacağını duyurdu. Aktürkoğlu, heyecanını paylaşarak, herkese böyle bir mutluluk dilediğini belirtti.
Gündem

Mplus Türkiye Yapay Zeka İle Müşteri Taleplerini Yönetiyor

Marka tercihlerinde müşteri deneyiminin önemi artarken, Mplus Türkiye, yapay zeka ile müşteri taleplerinin büyük bir kısmını etkili bir şekilde yönetiyor ve iş gücünde önemli optimizasyonlar sağlıyor.
Gündem

Avrupa Fonlarının Dijital Oyun Sektörüne Artan Yatırımları

Türkiye merkezli oyun şirketleri, Avrupa yatırım fonlarının dijital oyun sektörüne ayırdığı büyük bütçelerle hızla büyüme gösteriyor.