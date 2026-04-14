Kemal Kılıçdaroğlu’na Hapis Cezası Verildi

MERSİN’DE KILIÇDAROĞLU’NA HAPİS CEZASI

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar verildi.

Bu davada, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılama gerçekleştirilmişti. Mahkeme, yapılan incelemeler sonrasında Kılıçdaroğlu’nu 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırma kararı aldı.

Davaya konu olan konuşma, Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitinginde gerçekleştirilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri “hakaret” olarak değerlendirilmişti.

DAVA SÜRECİ VE SAVUNMALAR

Kılıçdaroğlu, iki yıl önce “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” iddiasıyla Mersin’de açılan davada, talimatla Ankara’da savunma yapmıştı. Yaptığı savunmada, söylediklerinden dolayı hiçbir pişmanlık hissetmediğini belirten Kılıçdaroğlu, hayatı boyunca alnının teriyle kazandığını ve çocuklarını helal lokma ile büyüttüğünü ifade etti.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Çok büyük bütçeler yönettim, her zaman ve her adımımda fakir fukaranın parasını ve çıkarını gözettim. Milletimi ve devletimi her zaman sevdim, onlara sadakatten hiç ayrılmadım.”