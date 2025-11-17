Kemal Kılıçdaroğlu Silivri Ziyaretinde Dikkat Çeken Detaylar

Kemal Kılıçdaroğlu, Hafta Sonu Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne giderek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi.

SİLİVRİ CEZAEVİ’NDE DE ZİYARETLER YAPTI

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından Silivri Cezaevi’ne geçerek, TİP Milletvekili Can Atalay ve eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman ile görüştü. Bu kapsamda, eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı da unutmadı.

İMAMOĞLU ZİYARET EDİLMEDİ

Ancak Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi. Kılıçdaroğlu’nun, İBB iddianamesini inceledikten sonra İmamoğlu ile bir araya gelmeyi planladığı bilgisi ortaya çıktı.