Kemalpaşa Mahallesi’nde Kaza: 2 Yaralı

KAZA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇLA MEYDANA GELDİ

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir kaza gerçekleşti. Kavşaktan dönüş yapan Müjgan D. (73) yönetimindeki 16 ADL 534 plakalı otomobil, sürücünün panik yapması sonucu gaza basarak kontrolden çıktı.

PANİKLE HIZLANDI

Hızla ilerleyen araç, refüjü aşarak karşı yönden gelen Özhan Ö. (42) yönetimindeki 16 BTF 156 plakalı motosiklete çarptı ve ardından kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan parçalar, çevredeki bir iş yerinin camını da kırdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine 112 acil, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış durumda.