Kenan Yıldız İkinci Kez Aralık Ayının MVP’si

kenan-yildiz-ikinci-kez-aralik-ayinin-mvp-si

Milli futbolcu Kenan Yıldız, başarılarıyla gururumuzu artırmaya devam ediyor. Juventus’ta aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) olarak seçilen Yıldız, taraftarların oylarıyla bu unvana bir kez daha kavuştu.

İKİ AY ÜST ÜSTE JUVENTUS’UN EN İYİSİ

Aralık ayında takımıyla 6 maça çıkan Kenan, bu karşılaşmaların 4’ünde skor katkısında bulundu. Milli oyuncu, 2 gol ve 2 asistle oynarken, yalnızca kupada Udinese ve ligde Roma maçlarında skora etki edemedi. Ayrıca genç yetenek, kasım ayında da Juventus’un en iyi oyuncusu olarak seçilmişti.

4 MAÇTA SKORA ETKİ ETTİ

Yıldız’ın aralık ayında skor katkısı sağladığı karşılaşmalar ise şu şekilde: Napoli – 1 gol, Bologna – 1 asist, Pisa – 1 gol, Pafos – 1 asist.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem

Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.
Gündem

Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor

Gaziosmanpaşa'da firari bir hükümlü, önceden husumet beslediği kişiyi evinin önünde öldürdü ve ardından ortadan kayboldu. Kesinleşmiş hapis cezası 8 yıl 11 ay 15 gün.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı Sayısı 71 Bin 409’a Yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 71.409'a ulaştı. Olaylar, geçici ateşkese rağmen devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.