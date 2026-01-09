Kenan Yıldız İkinci Kez Aralık Ayının MVP’si

Milli futbolcu Kenan Yıldız, başarılarıyla gururumuzu artırmaya devam ediyor. Juventus’ta aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) olarak seçilen Yıldız, taraftarların oylarıyla bu unvana bir kez daha kavuştu.

İKİ AY ÜST ÜSTE JUVENTUS’UN EN İYİSİ

Aralık ayında takımıyla 6 maça çıkan Kenan, bu karşılaşmaların 4’ünde skor katkısında bulundu. Milli oyuncu, 2 gol ve 2 asistle oynarken, yalnızca kupada Udinese ve ligde Roma maçlarında skora etki edemedi. Ayrıca genç yetenek, kasım ayında da Juventus’un en iyi oyuncusu olarak seçilmişti.

4 MAÇTA SKORA ETKİ ETTİ

Yıldız’ın aralık ayında skor katkısı sağladığı karşılaşmalar ise şu şekilde: Napoli – 1 gol, Bologna – 1 asist, Pisa – 1 gol, Pafos – 1 asist.