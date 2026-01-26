Kenan Yıldız Juve’nin Zaferinde Öne Çıktı

Juventus, karşılaşmayı 3-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu başarıyı getiren goller, 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic tarafından atıldı. Kenan Yıldız, 87. dakikada Federico Gatti ile değiştirilerek oyundan alındı.

KENAN YILDIZ TARİHE GEÇİYOR

Milli futbolcu, 3 puan sisteminin geçerli olduğu dönemde, aynı sezonda Napoli’ye karşı iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu oyuncu olma unvanına sahip oldu. Daha önce bu başarıyı elde eden isimler arasında Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) bulunuyor.

PUNTANIZ ARTIK 42

Bu galibiyet ile birlikte Juventus’un puanı 42’ye çıkarken, Napoli 43 puanda kalmış oldu. (görüntü S Sport)

