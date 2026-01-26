Kenan Yıldız Juventus’un Galibiyetine Büyük Katkı Sağladı

Juventus, karşılaşmadan galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Maçta golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli oyuncu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic kaydetti. Kenan Yıldız, 87. dakikada Federico Gatti ile yer değiştirdi.

KENAN YILDIZ TARİHE GEÇİYOR

Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı süre içerisinde, aynı sezonda Napoli’ye karşı iki farklı lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu olma unvanını kazandı. Bu başarıya daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) ulaşmıştı.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetin ardından Juventus, puanını 42’ye çıkararak üst sıralara tırmandı. Napoli ise 43 puanda kalarak puan farkını korumakta zorlandı.