Kenan Yıldız Juventus’un Galibiyetine Büyük Katkı Sağladı

kenan-yildiz-juventus-un-galibiyetine-buyuk-katki-sagladi

Juventus, karşılaşmadan galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Maçta golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli oyuncu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic kaydetti. Kenan Yıldız, 87. dakikada Federico Gatti ile yer değiştirdi.

KENAN YILDIZ TARİHE GEÇİYOR

Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı süre içerisinde, aynı sezonda Napoli’ye karşı iki farklı lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu olma unvanını kazandı. Bu başarıya daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) ulaşmıştı.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetin ardından Juventus, puanını 42’ye çıkararak üst sıralara tırmandı. Napoli ise 43 puanda kalarak puan farkını korumakta zorlandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası Başlıyor

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında, aralarında CHP'li belediye başkanlarının da yer aldığı 200 sanık yarın mahkemeye sevk edilecek ve cezaları belirlenecek.
Gündem

Time Dergisinden İran Protestolarında 30 Bin Ölü İddiası

İran'daki aşırı enflasyona karşı düzenlenen sokak gösterilerinde 30 bin ölüm olduğu iddiaları gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, bu konuda açıklama yaptı.
Gündem

DEM Parti Üyelerinden Saç Örme Eylemi Başlatıldı

Suriye'de bir terör örgütü üyesinin saçının kesilmesine tepki olarak başlatılan "saç örme" akımına katılan Kocaeli'deki bir hemşire, paylaştığı videonun ardından gözaltına alındı.
Gündem

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 9 İl Sarı Kodda

Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde sağanak yağışlar için sarı alarm verdi. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına riski bulunuyor.
Gündem

Bayram İkramiyesi İçin Yasal Düzenleme Yolda

Asgari ücret ve emekli maaşları artarken, 17.7 milyon emeklinin bayram ikramiyesi için bekleyişi sürüyor. İkramiyenin miktarı ve alacak kişiler merakla bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.