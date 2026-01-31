Kenevir Yetiştiriciliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

kenevir-yetistiriciligi-yonetmeligi-resmi-gazete-de-yayinlandi

Kenevir bitkisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yönetmelik ile; lif, tohum ve sap üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliğinin ekiminden hasadına kadar süreç ile, kişisel bakım ve destek ürünleri elde etmeye yönelik olarak çiçek ve yaprak üretiminin yanı sıra, kenevirden elde edilen çiçek ve yaprakların amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek her türlü tedbir ve kontrol düzenlemeleri belirlendi.

21 İLDE ÜRETİM YAPILABİLECEK

Bu kapsamda, lif, tohum ve sap üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illeri ile bu illerin ilçelerinde gerçekleştirilebilecek. Tıbbi ve sağlık ürünlerinin üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliği, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne bağlı Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında veya Sağlık Bakanlığı’ndan üretim yeri izni almış, yüksek güvenlik önlemleri gerektiren tesislerde yapılacak.

TIBBİ ÜRÜNLERDE KULLANILACAK

Yetiştiricilik izni; lif, tohum ve sap üretimi için her yıl 1 Ocak ile 1 Nisan döneminde, üretim yapılacak yerin en büyük mülki idare amirliğinden alınacak. Tıbbi, sağlık ve kişisel bakım ürünleri üretimi için ise başvurular aynı tarihlerde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kenevir üretimi ve işleme izni almak isteyenlerin Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurması gerekiyor. Türkiye’de kenevir üretimi, yalnızca belirli illerde ve belirli koşullar altında izinle yapılabilmektedir. Bu izin başvuruları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önceden belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
– Nüfus kayıt örneği,
– Üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi,
– Üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki,
– Başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirten uygun başvuru formu,
– Çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçunu işlemediğine dair taahhütname.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kenevir Üretimi İçin 21 İl Belirlendi

Kenevir üretimi, lif ve sapın yanı sıra tıbbi ilaçlarda da kullanılmak üzere yenilendi. 21 ilde tıbbi amaçlı yetiştiricilik onaylı alanlarda gerçekleştirilecek.
Gündem

Volkswagen ABD Pazarında 1.299 Aracı Geri Çağırdı

Volkswagen, ABD'de 45 binden fazla ID.4 aracını, yüksek voltajlı bataryalarda yangın riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.
Gündem

Antalya Emniyeti’nden Trabzonspor Otobüsüne Zarar Olayı Açıklaması

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yaparak olayın detaylarını paylaştı.
Gündem

Hazine’nin Vergi Dışı Gelirleri Açıklandı: 80,9 Milyar Lira

2025 yılı için Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 80 milyar 815 milyon 444 bin lira olarak öngörüldü.
Gündem

Putin, İranlı Yetkiliyle Kremlin’de Görüşme Gerçekleştirdi

Vladimir Putin, Moskova'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.