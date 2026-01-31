Kenevir Yetiştiriciliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

Kenevir bitkisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yönetmelik ile; lif, tohum ve sap üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliğinin ekiminden hasadına kadar süreç ile, kişisel bakım ve destek ürünleri elde etmeye yönelik olarak çiçek ve yaprak üretiminin yanı sıra, kenevirden elde edilen çiçek ve yaprakların amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek her türlü tedbir ve kontrol düzenlemeleri belirlendi.

21 İLDE ÜRETİM YAPILABİLECEK

Bu kapsamda, lif, tohum ve sap üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illeri ile bu illerin ilçelerinde gerçekleştirilebilecek. Tıbbi ve sağlık ürünlerinin üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliği, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne bağlı Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında veya Sağlık Bakanlığı’ndan üretim yeri izni almış, yüksek güvenlik önlemleri gerektiren tesislerde yapılacak.

TIBBİ ÜRÜNLERDE KULLANILACAK

Yetiştiricilik izni; lif, tohum ve sap üretimi için her yıl 1 Ocak ile 1 Nisan döneminde, üretim yapılacak yerin en büyük mülki idare amirliğinden alınacak. Tıbbi, sağlık ve kişisel bakım ürünleri üretimi için ise başvurular aynı tarihlerde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kenevir üretimi ve işleme izni almak isteyenlerin Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurması gerekiyor. Türkiye’de kenevir üretimi, yalnızca belirli illerde ve belirli koşullar altında izinle yapılabilmektedir. Bu izin başvuruları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önceden belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

– Nüfus kayıt örneği,

– Üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi,

– Üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki,

– Başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirten uygun başvuru formu,

– Çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçunu işlemediğine dair taahhütname.